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Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом
Источник материала: ОНТ
Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным доступом в интернет, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта «#Невопрос» в социальных сетях, передает БЕЛТА.
Ожидается, что бесплатный интернет в общежитиях вуза появится на следующей неделе.
Фото: freeepic.com
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Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным доступом в интернет, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок,...
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