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Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом

18.04.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом

Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным доступом в интернет, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта «#Невопрос» в социальных сетях, передает БЕЛТА.

Ожидается, что бесплатный интернет в общежитиях вуза появится на следующей неделе. 

Фото: freeepic.com


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Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным доступом в интернет, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок,...
 
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