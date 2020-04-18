Студентов БГУ, проживающих в общежитиях, обеспечат бесплатным интернетом

Источник материала: ОНТ

Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным доступом в интернет, сообщила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта «#Невопрос» в социальных сетях, передает БЕЛТА.

Ожидается, что бесплатный интернет в общежитиях вуза появится на следующей неделе.

Фото: freeepic.com





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