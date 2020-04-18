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Что-то подешевело в Беларуси? Где и сколько стоит хлеб, яца,овощи и фрукты

18.04.2020 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на большинство продуктов питания в Беларуси скорректировались. Что-то подешевело, но большинство товаров – подорожали.

Что-то подешевело в Беларуси? Где и сколько стоит хлеб, яца,овощи и фрукты
Фото: © Белновости
В целом, пишет belnovosti.by согласно последним данным (март) Национального статистического комитета, стоимость продовольствия, включая безалкогольные напитки, в стране выросла на 0,33%.

Больше всего подорожали лук, яблоки, сухофрукты и виноград. А подешевели – огурцы, бананы, морковь и пшенная крупа.

Далее предлагаем ознакомиться с конкретными ценами на хлеб, яйца, сахар, овощи, фрукты и другие чаще всего покупаемые белорусами продукты. Расскажем также, где их продают дороже, а где – дешевле.


Напомним, речь идет о средней стоимости, определенной Белстатом по итогам мониторинга цен в магазинах и рынках страны после их изменения в марте.

Масло, яйца, сахар, мед

Масло и жиры подорожали на 1,25%. Подешевело лишь оливковое масло (-0,97%).

Средняя стоимость масла животного составляла 17 рублей 7 копеек. Дороже всего (17,96) продавали в Минске, дешевле (15,80) – на Гродненщине.

Масло растительное (кроме оливкового) можно было купить в среднем за 2 рубля 93 копейки. Дороже всего (2,96) продавали в Минске, дешевле (2,86) – на Брестчине. 

Литр оливкового масла стоил в среднем 21 рубль 99 копеек. Наибольшая цена (24,04) зафиксирована в Гомельской области, наименьшая (15,18) – в Могилевской.

Подешевели в Беларуси куриные яйца – на 0,38%. Средняя стоимость одного десятка в марте составила 2 рубля 25 копеек. Самые дорогие (2,50) продавали в Минске, самые дешевые (1,98) – на Гомельщине.

Незначительно подорожал сахар-песок – плюс 0,05%. За 1 кг просили в среднем 1 рубль 52 копейки. Причем это одновременно и максимальная цена, замеченная во многих регионах. 

По 1,51 рубля продавали лишь в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. 

На 1,11% выросли цены на черный чай. Средние – 36 рублей 74 копейки за килограмм. Максимальная цена (40,13) – в Минской области, минимальная (35,20) – в Гомельской.

Кофе натуральный молотый в целом подорожал на 2,17%. Средняя стоимость составила 30 рублей 58 копеек. Дороже всего (35,58) продавали в Минской области, дешевле (27,21) – в Минске.

Растворимый кофе – цены выросли на 2,21%. В среднем 1 кг можно было купить за 69 рублей 78 копеек. Максимальная цена (77,11) – Минщина, минимальная (62,88) – Витебская область.

На 0,05% дешевле стал натуральный мед. В марте за литровую банку в среднем просили 13 рублей 34 копейки. Наибольшая цена (14,22) – Минск, наименьшая (11,11) – Могилевщина. 

Пищевая соль подорожала на 0,54%. В среднем 1 кг стоил 57 копеек. Дороже всего (59 копеек) – в Гродненской и Могилевской областях, дешевле (55 копеек) – на Минщине.

Мука, хлеб, крупы

Пшеничная мука подорожала на 0,57%. В среднем предлагали по 1,28 рубля за кило. Максимальная цена (1,37) – Могилевская область, минимальная (1,23) – Брестская. 

На 0,48% выросла стоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Так, ржаной и ржано-пшеничный хлеб в среднем отпускался по 1,80 рубля за кило.

Самая высокая цена на этот хлеб (2,18) зафиксирована на Могилевщине, самая низкая (1,62) – в Гомельской области.

Батон. Из пшеничной муки высшего сорта – 2,90 рубля в среднем, в Могилевской области – 3,28 рубля, в Витебской – 2 рубля 53 копейки.

Батон из пшеничной муки первого сорта – в среднем 1 рубль 80 копеек. Дороже всего (2,25) стоил на Витебщине, дешевле (1,28) – в Минске.

Сдобные булочные изделия белорусы могли купить в среднем за 4,83 рубля (1 кг). Наибольшая цена (5,87) – Минщина, наименьшая (4,15) – Гродненская область.


Сухари и сушки продавали за 5 рублей 37 копеек в среднем за килограмм. Дороже всего (5,85) – в Минской области, дешевле (4,76) – в Гродненской.

По 2,52 рубля за кило продавали рис. Наиболее дорогой (2,74) – на Минщине, самый дешевый (2,34) – в Гомельской области.

Крупы в Беларуси подорожали на 1,81%. А больше всего – ровно на 4 процента – гречка. Зато пшенная крупа подешевела сразу на 2,85%.

За 1 рубль 64 копейки можно было приобрести 1 кг манной крупы. В Минске и Могилевской области – 1,69 рубля. В Гродненской области – 1 рубль 56 копеек.

Пшенная крупа в среднем стоила 2,41 рубля за кило. Максимум (2,57) – Могилевщина, минимум (2,29) – Гродненская область.

По 2,49 рубля отпускали кило гречки. Дешевле всего (2,37) – в Гомельской области, дороже (2,58) – в Минске.

За 1 кг перловой крупы просили 1,38 рубля, а на Могилевщине – полтора рубля. На Минщине – 1,29 рубля.

Диетические и детские каши в среднем стоили 14 рублей 9 копеек. Дороже всего (16,47) – в Минске, дешевле (12,02) – на Гродненщине.

Горох и фасоль – 2,71 рубля за кило. Самые дорогие (3,15) – в Брестской области, а самые дешевые (2,16) – в Витебской.

На макаронные изделия цены подскочили на 2,41%. В среднем макароны и рожки продавали по 2,22 рубля за 1 кг. Наибольшая цена (2,55) – Витебщина, наименьшая (2,01) – Минск.

Вермишель и лапша – 2,58 за 1 кг. Дороже всего (3,17) – в Могилевской области, дешевле (2,10) – в Гомельской.

Овощи и фрукты

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,51%, а овощи на – на 9,51%. Однако подорожали фрукты – плюс 4,85%.

За кило картофеля в среднем просили 74 копейки, тогда как в Минске – 86 копеек, а в Гомельской области – 62 копейки.

Белокочанная капуста – 57 копеек в среднем. Максимум (60 копеек) – Могилевская область, минимум (50 копеек) – Гродненская.

Лук репчатый продавали в среднем по 1,17 рубля за кило. Дороже всего (1,32) – в Минске, дешевле (98 копеек) – в Гомельской и Гродненской областях.

За 1 кг свеклы в среднем просили 71 копейку. В Минске – 87 копеек, в Гродненской области – 59 копеек. 

Морковь стоила 66 копеек, в Минске – 75, а на Гродненщине – 58 копеек.

Помидоры – 5,02 рубля в среднем. Самые дорогие (5,44) – на Брестчине, самые дешевые (4,56) – на Витебщине. 

Огурцы – 4,45 рубля. Дороже всего (5,08) стоили на Гомельщине, дешевле (3,91) – в Минской области.

Килограмм чеснока отпускали по цене 9 рублей 90 копеек. Самый дорогой (10,41) замечен в Минске, а самый дешевый (8,73) – в Гомельской области.

Сладкий перец – в среднем 8,65 рубля за кило. Максимальная цена (9,04) – Гродненская область, минимальная (8,12) – Гомельская.

За 2 рубля 59 копеек в марте белорусы могли купить 1 кг яблок. Наиболее дорогие (2,92) – Могилевская область, а самые дешевые (2,33) – Гродненская.

Груши стоили в среднем 4,02 рубля. Наибольшая цена (4,46) – Минск, наименьшая (3,75) – Брестская область.

Мандарины продавали по 3,86 рубля. Это средняя цена, а максимальная (4,11) зафиксирована в Минске, тогда как наименьшая (3,54) – на Могилевщине.

Виноград – 8,54 рубля за 1 кило. Самый дорогой (9,61) – в Гродненской области, самый дешевый (7,76) – в Минске.

Бананы – 2 рубля 96 копеек. Наиболее дорогие (3,12) – Гомельская область, а дешевые (2,85) – Брестская.

Сухофрукты продавали за 8 рублей 71 копейку. Дороже всего (10,58) – в Минске, дешевле (6,16) – на Гомельщине.

Один килограмм орехов в среднем стоил 18 рублей 16 копеек. Самая высокая цена (25,02) – Могилевская область, самая низкая (14,36) – Гомельская.
 
Теги: Минск
 
 
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Цены на большинство продуктов питания в Беларуси скорректировались. Что-то подешевело, но большинство товаров – подорожали.
 
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