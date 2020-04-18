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«Ислочь» прервала серию поражений, обыграв «Славию»

18.04.2020 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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18 апреля четырьмя матчами завершается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «Ислочь» обыграла «Славию» и прервала серию поражений.

Вчера сенсация случилась в Солигорске, где «Шахтер» проиграл «Слуцку», причем гости играли вдесятером почти весь второй тайм. «Сахарные» на время возглавили чемпионат!

В пятницу столичное «Динамо» прервало черную полосу, обыграв дома «Неман». Напомним, динамовцы до этой игры проиграли пять из шести матчей на старте сезона.


Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса начали турнир впервые за 18 лет!


Известные шутники Байнета, «Котики про футбол», тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол».

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол».

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура, забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо, взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб приготовил приятный сюрприз.

Впервые в истории белорусского спорта будет организована трансляция матча с использованием технологии 360-градусной съемки.

Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.

Смотреть можно будет тут.
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18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия» — 2:1

Минск. 18 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Януш (Холодинский, 87), Цвейба, Комаровский (к), Карпович, Рыбак, Стивен, Макась (Краснов, 77), Патоцкий, Янсане.

«Славия»: Барановский (к) — Потапов, Нар, Котляров, Костров, Василевич (Мельников, 58), Жук, Тымонюк, Малькевич, Раевский, Сенько (Шевченко, 66).

Предупреждения: Янсане (15), Концевой (24), Рыбак (33), Потапов (52), Хаткевич (83), Мельников (90).

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский получил предупреждение на 43-й минуте.

Голы: 1:0 — Комаровский (63, с пенальти). 2:0 — Януш (73). 2:1 — Нар (77).

Первый тайм стартового матча третьего игрового дня не принес особой радости болельщика, команды голов не забили, но моменты создавали.

А второй начался с сомнительного пенальти в ворота мозырян. В штрафной довольно картинно упал Дмитрий Комаровский, судья был рядом и указал на «точку». Сам же пострадавший и реализовал стандарт.

На 73-й минуте Николай Януш красиво головой отправил мяч в сетку. Казалось, что «волки» уверенно доведут игру до сухой победы, но за девять минут до свистка Фрэнсис Нарх отыграл один гол.

Однако, хозяева не дрогнули, уверенно довели матч до победы, а помог им в этом вратарь, который спас свои ворота в двух моментах. Команда Жуковского прерывает серию поражений и набирает девять очков в чемпионате.

«Рух» — ФК «Минск» — 0:0

«Рух» решил опередить борисовчан и объявил, что также проведет трансляцию своей игры в формате 360 градусов. Трансляция доступна тут.

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18.00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки
ФК «Слуцк» 5 10
«Торпедо-БелАЗ» 4 9
ФК «Городея» 5 9
«Ислочь» 5 9
«Энергетик-БГУ» 5 9
«Славия» 5 7
ФК «Витебск» 4 7
«Динамо» (Брест) 4 7
БАТЭ 4 6
ФК «Минск» 4 6
«Динамо» (Минск) 5 6
«Шахтер» 5 5
«Неман» 5 5
«Рух» 4 4
ФК «Смолевичи» 5 3
«Белшина» 5 2

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Пятый тур чемпионате Беларуси завершается в субботу четырьмя играми.
 
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