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«Ислочь» прервала серию поражений, обыграв «Славию»
Источник материала: Tut.by
18 апреля четырьмя матчами завершается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «Ислочь» обыграла «Славию» и прервала серию поражений.
Вчера сенсация случилась в Солигорске, где
В пятницу столичное
Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.
Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса начали турнир впервые за 18 лет!
Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов,
Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает
Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал
Также Пунтус показал публике еще одного бразильца —
БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.
Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб
Впервые в истории белорусского спорта будет
Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.
18 апреля посмотрим за главными хитами тура:
«Ислочь» — «Славия» — 2:1
Минск. 18 апреля. Стадион ФК «Минск».
Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).
«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Януш (Холодинский, 87), Цвейба, Комаровский (к), Карпович, Рыбак, Стивен, Макась (Краснов, 77), Патоцкий, Янсане.
«Славия»: Барановский (к) — Потапов, Нар, Котляров, Костров, Василевич (Мельников, 58), Жук, Тымонюк, Малькевич, Раевский, Сенько (Шевченко, 66).
Предупреждения: Янсане (15), Концевой (24), Рыбак (33), Потапов (52), Хаткевич (83), Мельников (90).
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский получил предупреждение на 43-й минуте.
Голы: 1:0 — Комаровский (63, с пенальти). 2:0 — Януш (73). 2:1 — Нар (77).
Первый тайм стартового матча третьего игрового дня не принес особой радости болельщика, команды голов не забили, но моменты создавали.
А второй начался с сомнительного пенальти в ворота мозырян. В штрафной довольно картинно упал Дмитрий Комаровский, судья был рядом и указал на «точку». Сам же пострадавший и реализовал стандарт.
На 73-й минуте Николай Януш красиво головой отправил мяч в сетку. Казалось, что «волки» уверенно доведут игру до сухой победы, но за девять минут до свистка Фрэнсис Нарх отыграл один гол.
Однако, хозяева не дрогнули, уверенно довели матч до победы, а помог им в этом вратарь, который спас свои ворота в двух моментах. Команда Жуковского прерывает серию поражений и набирает девять очков в чемпионате.
«Рух» — ФК «Минск» — 0:0
«Рух» решил опередить борисовчан и объявил, что также проведет трансляцию своей игры в формате 360 градусов. Трансляция
ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18.00;
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.00.
Положение в чемпионате прямо сейчас:
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Пятый тур чемпионате Беларуси завершается в субботу четырьмя играми.
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