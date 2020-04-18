«Ислочь» прервала серию поражений, обыграв «Славию»

Источник материала: Tut.by

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18 апреля четырьмя матчами завершается пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. В Минске «Ислочь» обыграла «Славию» и прервала серию поражений.

Вчера сенсация случилась в Солигорске, где «Шахтер» проиграл «Слуцку» , причем гости играли вдесятером почти весь второй тайм. «Сахарные» на время возглавили чемпионат!

В пятницу столичное «Динамо» прервало черную полосу, обыграв дома «Неман». Напомним, динамовцы до этой игры проиграли пять из шести матчей на старте сезона.



Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса начали турнир впервые за 18 лет!



Известные шутники Байнета, «Котики про футбол» , тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол» .

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол» .

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура , забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо , взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите! К тому же клуб приготовил приятный сюрприз .

Впервые в истории белорусского спорта будет организована трансляция матча с использованием технологии 360-градусной съемки .

Благодаря данному формату те, кто не сумеет посетить поединок, получат ощущение присутствия на трибуне «Борисов-Арены». Камера будет установлена в чаше — и подарит зрителям совершенно новые впечатления.

Смотреть можно будет тут .





18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия» — 2:1

Минск. 18 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

«Ислочь»: Хаткевич — Концевой, Януш (Холодинский, 87), Цвейба, Комаровский (к), Карпович, Рыбак, Стивен, Макась (Краснов, 77), Патоцкий, Янсане.

«Славия»: Барановский (к) — Потапов, Нар, Котляров, Костров, Василевич (Мельников, 58), Жук, Тымонюк, Малькевич, Раевский, Сенько (Шевченко, 66).

Предупреждения: Янсане (15), Концевой (24), Рыбак (33), Потапов (52), Хаткевич (83), Мельников (90).

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский получил предупреждение на 43-й минуте.

Голы: 1:0 — Комаровский (63, с пенальти). 2:0 — Януш (73). 2:1 — Нар (77).

Первый тайм стартового матча третьего игрового дня не принес особой радости болельщика, команды голов не забили, но моменты создавали.

А второй начался с сомнительного пенальти в ворота мозырян. В штрафной довольно картинно упал Дмитрий Комаровский, судья был рядом и указал на «точку». Сам же пострадавший и реализовал стандарт.

На 73-й минуте Николай Януш красиво головой отправил мяч в сетку. Казалось, что «волки» уверенно доведут игру до сухой победы, но за девять минут до свистка Фрэнсис Нарх отыграл один гол.

Однако, хозяева не дрогнули, уверенно довели матч до победы, а помог им в этом вратарь, который спас свои ворота в двух моментах. Команда Жуковского прерывает серию поражений и набирает девять очков в чемпионате.

«Рух» — ФК «Минск» — 0:0

«Рух» решил опередить борисовчан и объявил, что также проведет трансляцию своей игры в формате 360 градусов. Трансляция доступна тут .

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18.00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки ФК «Слуцк» 5 10 «Торпедо-БелАЗ» 4 9 ФК «Городея» 5 9 «Ислочь» 5 9 «Энергетик-БГУ» 5 9 «Славия» 5 7 ФК «Витебск» 4 7 «Динамо» (Брест) 4 7 БАТЭ 4 6 ФК «Минск» 4 6 «Динамо» (Минск) 5 6 «Шахтер» 5 5 «Неман» 5 5 «Рух» 4 4 ФК «Смолевичи» 5 3 «Белшина» 5 2

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