ДТП в Полоцком районе: BMW вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб

Источник материала: ОНТ

Авария произошла в Полоцком районе 18 апреля. В результате погиб водитель, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло около 2 часов ночи на 111 километре автодороги Р20. Житель Полоцка находился за рулём BMW и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте аварии. В автомобиле находился 23-летний пассажир. Его госпитализировали.

ФОТО: ГИА УВД Витебского облисполкома

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