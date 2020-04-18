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ДТП в Полоцком районе: BMW вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб

18.04.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Полоцком районе: BMW вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб

Авария произошла в Полоцком районе 18 апреля. В результате погиб водитель, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. 

ДТП произошло около 2 часов ночи на 111 километре автодороги Р20. Житель Полоцка находился за рулём BMW и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте аварии. В автомобиле находился 23-летний пассажир. Его госпитализировали.

ФОТО: ГИА УВД Витебского облисполкома 

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Авария произошла в Полоцком районе 18 апреля. В результате погиб водитель, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.  ДТП произошло около 2 часов ночи на 111...
 
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