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ДТП в Полоцком районе: BMW вылетел в кювет и перевернулся. Водитель погиб
Источник материала: ОНТ
Авария произошла в Полоцком районе 18 апреля. В результате погиб водитель,
ДТП произошло около 2 часов ночи на 111 километре автодороги Р20. Житель Полоцка находился за рулём BMW и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте аварии. В автомобиле находился 23-летний пассажир. Его госпитализировали.
ФОТО: ГИА УВД Витебского облисполкома
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Авария произошла в Полоцком районе 18 апреля. В результате погиб водитель, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. ДТП произошло около 2 часов ночи на 111...
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