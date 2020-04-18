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В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

18.04.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

Окончательное решение примут на основании рекомендаций специалистов и эпидемиологических данных по следующим двум неделям. Если карантин все же будет ослаблен, то в стране будут приняты все меры предосторожности. Обслуживающий персонал обяжут использовать средства индивидуальной защиты, открытые террасы и площадки для размещения посетителей будут оборудованы с учетом безопасной дистанции.

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При этом сохранится запрет на встречи большими группами. Это ограничение будет касаться и прогулок в парках вдали от дома.

В Италии с 4 мая могут открыться заведения общепита и парки

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Новости Италии. Правительство Италии рассматривает возможность возобновить с 4 мая работу ресторанов, баров, а также открыть парки, сообщили в программе Новости «24...
 
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