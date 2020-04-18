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С 19 апреля снова дешевеет автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 19 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом
С 19 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейку.
Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.
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Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 12 апреля: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.
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