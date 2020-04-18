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С 19 апреля снова дешевеет автомобильное топливо

18.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: mrganso, pixabay.com

С 19 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, ДТ — 1 рубль 81 копейку.

Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 12 апреля: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

 
 
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Это одиннадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 12 апреля: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.
 
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