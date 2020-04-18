Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом

Источник материала: Ежедневник

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Причина – пожары в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Об этом следует из мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir .

Еще недавно индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380, а в некоторых районах Киева он находился на отметке "опасно". 18 апреля уровень задымления снизился и индекс тоже упал до 190.

В первой десятке – в основном города из Азии, включая всем сейчас известный Ухань. Четвертое место в текущий момент принадлежит американскому Денверу.

Самый грязный воздух кроме Киева в Европе – в Софии.

49-е место заняла Прага, 59-е – Красноярск, 86- е – Варшава, 93-е – Москва. Белорусских городов в QIAir нет.