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Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом

18.04.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ru.euronews.com

Причина – пожары в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.

Об этом следует из мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

Еще недавно индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380, а в  некоторых районах Киева он находился  на отметке "опасно". 18 апреля  уровень задымления снизился и индекс тоже упал до 190.

В первой десятке – в основном города из Азии, включая всем сейчас известный Ухань.  Четвертое место в текущий момент принадлежит американскому Денверу.

Самый грязный воздух кроме Киева в Европе – в Софии.

49-е место заняла Прага, 59-е – Красноярск, 86- е – Варшава, 93-е – Москва. Белорусских городов в QIAir  нет.

 
 
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Причина – пожары в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.
 
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