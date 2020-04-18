|
Киев возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом
18.04.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ru.euronews.com
Причина – пожары в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.
Об этом следует из мирового рейтинга по индексу качества воздуха
Еще недавно индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380, а в некоторых районах Киева он находился на отметке "опасно". 18 апреля уровень задымления снизился и индекс тоже упал до 190.
В первой десятке – в основном города из Азии, включая всем сейчас известный Ухань. Четвертое место в текущий момент принадлежит американскому Денверу.
Самый грязный воздух кроме Киева в Европе – в Софии.
49-е место заняла Прага, 59-е – Красноярск, 86- е – Варшава, 93-е – Москва. Белорусских городов в QIAir нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина – пожары в Чернобыльской зоне возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)