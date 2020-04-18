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Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»

18.04.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В этом году Жировичский монастырь, главная духовная святыня нашей страны, отмечает 500-летие. Мы подъезжая, увидели, что здесь идёт очень серьёзная большая подготовка к празднику.

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Да, слава Богу. Идёт подготовка, и очень содействует власть, как мы называем, предержащие, и, конечно, мы сами стараемся в меру своих сил (ограниченных, естественно, потому что монастырь живёт за пожертвования) тоже что-то делать. Трудимся от души и по совести.

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»

Вадим Щеглов:
Ожидаете, я так понимаю, паломников со всего мира. И приедет ли сюда наш патриарх? Я знаю, что были планы его пригласить.

Архиепископ Гурий:
Не только планы. Он внёс в свой график. И даже на последнем заседании Священного нашего белорусского Синода мне поставлена задача, что не прекращать подготовку к празднику. Но как будет, трудно сейчас прогнозировать. Мы готовимся.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

– какой должна быть молитва во время пандемии          

– как в юности лобовая авария повлияла на его веру

– почему наше тело – автомобиль

– о родителях, детстве и хобби      

– о чудесах иконы Жировичской Божией матери      

Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Гурий

 
 
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В этом году Жировичский монастырь, главная духовная святыня нашей страны,...
 
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