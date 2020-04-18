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Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Вадим Щеглов:
Архиепископ Гурий:
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– почему наше тело – автомобиль
– о родителях, детстве и хобби
– о чудесах иконы Жировичской Божией матери
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Архиепископ Гурий о 500-летии Жировичского монастыря: «Мне поставлена задача не прекращать подготовку к празднику»
Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В этом году Жировичский монастырь, главная духовная святыня нашей страны,...
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