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Как не переедать во время самоизоляции? Рекомендации диетолога
Источник материала: ОНТ
Чтобы снизить нагрузку на желудок, диетологи советуют включить в свое ежедневное меню овощи и фрукты, а также постепенно прекратить употреблять в пищу сладости и мучные изделия. Это поможет предотвратить переедание во время самоизоляции,
Диетолог советует отдавать предпочтение фруктово-овощному меню.
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Чтобы снизить нагрузку на желудок, диетологи советуют включить в свое ежедневное меню овощи и фрукты, а также постепенно прекратить употреблять в пищу сладости и...
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