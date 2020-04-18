Как не переедать во время самоизоляции? Рекомендации диетолога

Источник материала: ОНТ

Чтобы снизить нагрузку на желудок, диетологи советуют включить в свое ежедневное меню овощи и фрукты, а также постепенно прекратить употреблять в пищу сладости и мучные изделия. Это поможет предотвратить переедание во время самоизоляции, пишет РИА Новости.

Диетолог советует отдавать предпочтение фруктово-овощному меню.









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