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«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве
Источник материала: СТВ
Архиепископ Гурий принял участие в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:
Вадим Щеглов:
Архиепископ Гурий:
Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:
– какой должна быть молитва во время пандемии
– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители
– как в юности лобовая авария повлияла на его веру
– почему наше тело – автомобиль
– о хобби
Смотрите 19 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях». «У неё была онкология, врачи отправили умирать». Архиепископ Гурий рассказал об исцелении у Жировичской...
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