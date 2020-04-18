«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве

Источник материала: СТВ

Архиепископ Гурий принял участие в программе «В людях» .

«У неё была онкология, врачи отправили умирать». Архиепископ Гурий рассказал об исцелении у Жировичской иконы Божией Матери

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

У Вас в семье, где Вы выросли, было шестеро детей. Кем были Ваши родители?

Архиепископ Гурий, наместник Свято-Успенского Жировичского монастыря:

Обычными рабочими. Но завод был при Полоцке организован, недалеко от Полоцка, и там родители трудились всю свою сознательную жизнь.

Вадим Щеглов:

Какие воспоминания из детства у Вас?





Архиепископ Гурий:

Детские воспоминания всегда радостные. Всё-таки, дети беззаботные. Труди и заботы о пропитании лежат на родителях, хотя у нас с детства всех приучали к труду. С самого малого возраста, как научился ходить, нужно было пол подметать, потом посуду мыть, потом помогать по хозяйству справляться.

Также в интервью архиепископ Гурий рассказал:

– какой должна быть молитва во время пандемии

– будут ли изменения в программе празднования 500-летия Жировичской обители

– как в юности лобовая авария повлияла на его веру

– почему наше тело – автомобиль

– о хобби

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