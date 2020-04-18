﻿ Автомобильное топливо в Беларуси подешевеет с 19 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Автомобильное топливо в Беларуси подешевеет с 19 апреля

18.04.2020 16:20 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо в Беларуси подешевеет с 19 апреля

Цены на автомобильное топливо в Беларуси снизятся с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Отмечается, что снижение стоимости составит одну копейку.

Так, с воскресенья, 19 апреля цены на топливо на АЗС будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка,

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки,

ДТ – 1 рубль 81 копейка.

Напомним, что в предыдущий раз цены на топливо изменялись 12 апреля. Тогда они тоже снизились на одну копейку.

   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на автомобильное топливо в Беларуси снизятся с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Отмечается, что снижение стоимости составит одну...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как научился ходить, нужно было пол подметать». Архиепископ Гурий рассказал о детстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика