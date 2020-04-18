Автомобильное топливо в Беларуси подешевеет с 19 апреля

Источник материала: ОНТ

Цены на автомобильное топливо в Беларуси снизятся с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Отмечается, что снижение стоимости составит одну копейку.

Так, с воскресенья, 19 апреля цены на топливо на АЗС будут такими:

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка,

АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки,

ДТ – 1 рубль 81 копейка.

Напомним, что в предыдущий раз цены на топливо изменялись 12 апреля. Тогда они тоже снизились на одну копейку.

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