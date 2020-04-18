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Автомобильное топливо в Беларуси подешевеет с 19 апреля
Источник материала: ОНТ
Цены на автомобильное топливо в Беларуси снизятся с 19 апреля. Об этом
Отмечается, что снижение стоимости составит одну копейку.
Так, с воскресенья, 19 апреля цены на топливо на АЗС будут такими:
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка,
АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки,
ДТ – 1 рубль 81 копейка.
Напомним, что в предыдущий раз цены на топливо изменялись 12 апреля. Тогда они тоже снизились на одну копейку.
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Цены на автомобильное топливо в Беларуси снизятся с 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Отмечается, что снижение стоимости составит одну...
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