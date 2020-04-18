Православные верующие встречают Великую субботу

Источник материала: ОНТ

Великая суббота. Сегодня православные верующие готовятся к Пасхе, освящая еду, это последний день поста и время тишины, чтобы задуматься о главном.

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел благодатный огонь. Единственное, чем отличалась церемония (патриарх Иерусалимский входит в часовню в очень скромном облачении, чтобы было видно – источника огня у него нет, а выходит уже с зажженными свечами) – в этот раз не было паломников, которые обычно осаждают вход, чтобы прикоснуться к святыне. Очевидно, в этом году Пасха во всем мире проходит иначе. Службы транслируют онлайн, священнослужители призывают всех вспомнить: радость «торжества торжеств» – это в первую очередь внутреннее состояние. И второстепенно, где вы в этот момент находитесь.

Всех верующих, которые сегодня все-таки соберутся на «всенощную» службу, просят очень тщательно отнестись к вопросу своей безопасности и безопасности окружающих. И при малейших признаках простуды – оставаться дома.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram