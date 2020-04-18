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Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

18.04.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Теперь узнать об истории древнейшего города страны, зарождении христианства и книгопечатания в Беларуси, подвигах героев Великой Отечественной можно не выходя из дома.

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Уникальной возможностью воспользовались в детском доме семьи Писецких из Витебского района.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Особый интерес – к иконам. Тем самым, которые снимали художники-реставраторы, чтобы раскрыть фрески XII века в Спасо-Преображенской церкви. Духовное просвещение и обогащение знаниями в семейном детском доме в приоритете. Тем более, в древнем Полоцке удалось побывать немногим воспитанникам.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Ян Писецкий:
Несколько лет назад я ездил в Полоцк, посещал различные места, начиная от храмов, заканчивая музеем книгопечатания.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Александра Ходченкова, воспитанница детского дома семейного типа:
Сегодня в виртуальной экскурсии по Полоцку мы вдохновились, впечатлились. И вместе с семьей мы бы хотели путешествовать по этим музеям.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

О каждом экспонате можно прочитать в подробных текстовых описаниях или прослушать в звуковых файлах. Информация доступна на трех языках – белорусском, русском и английском.

Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии

Люди в материале: Александра Ходченкова, Ян Писецкий

 
 
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Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь...
 
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