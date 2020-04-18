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Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь узнать об истории древнейшего города страны, зарождении христианства и книгопечатания в Беларуси, подвигах героев Великой Отечественной можно не выходя из дома.
Уникальной возможностью воспользовались в детском доме семьи Писецких из Витебского района.
Особый интерес – к иконам. Тем самым, которые снимали художники-реставраторы, чтобы раскрыть фрески XII века в Спасо-Преображенской церкви. Духовное просвещение и обогащение знаниями в семейном детском доме в приоритете. Тем более, в древнем Полоцке удалось побывать немногим воспитанникам.
Ян Писецкий:
Александра Ходченкова, воспитанница детского дома семейного типа:
О каждом экспонате можно прочитать в подробных текстовых описаниях или прослушать в звуковых файлах. Информация доступна на трех языках – белорусском, русском и английском.
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Новости Беларуси. «Посети музей по сети!» В Полоцком музее-заповеднике разработали виртуальные экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь...
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