Это надо видеть: список 200 эротических фильмов – от худшего к лучшему

Сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes решил помочь вам с выбором фильма для вечернего (или утреннего) просмотра. И опубликовал 200 лучших (по своему скромному мнению) эротических фильмов всех времен и народов. Как и многие другие сайты с рецензиями, Rotten Tomatoes – спорный, но в качестве источника выбора фильма на выходной, он вполне неплох.
На последнем двухсотом месте оказался фильм 2003 года «Убивая меня нежно». Вот, как выглядит первая двадцатка фильма:
20. «Большой всплеск», 2016 года
19. «Суррогат», 2012 года
18. «И твою маму тоже», 2001 года
17. «Пианино», 1993 года
16. «Лолита», 1962 года
15. «Опасные связи», 1988 года
14. «Синий бархат», 1986 года
13. «Последнее соблазнение», 1994 года
12. «Незнакомец у озера», 2014 года
11. «Герцог Бургундии», 2015 года
10. «Уикенд», 2011 года
9. «Служанка», 2016 года
8. «Назови меня своим именем», 2018 года
7. «Секс, ложь и видео»,1989 года
6. «Дневная красавица», 1967 года
5. «Нина навсегда», 2015 года
4. «Экзотика», 1994 года
3. «Жар тела», 1981 года
2. «Контракт рисовальщика», 1983 года
1. «Очаровательная проказница», 1991 года