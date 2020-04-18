ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цены нужно поменять не позже 22 апреля - МАРТ о постановлении по социально значимым товарам

18.04.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года №30 "О регулировании цен на социально значимые товары" не позже 22 апреля, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Цены нужно поменять не позже 22 апреля - МАРТ о постановлении по социально значимым товарам

Официальное опубликование и вступление в силу постановления МАРТ №30 приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными днями. Кроме того, документом регулируется значительное количество товарных позиций. "С учетом этого полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями постановления не позднее 22 апреля", - отметили в МАРТ.

При этом в министерстве обратили внимание, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления №30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

Как сообщалось, постановлением МАРТ №30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др. Постановление действует в течение 90 дней.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года №30...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полоцкий музей-заповедник запустил виртуальные экскурсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика