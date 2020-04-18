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Врачи призывают белорусов при симптомах ОРИ как можно раньше обращаться за помощью

18.04.2020 16:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи призывают белорусов при симптомах ОРИ как можно раньше обращаться за помощью

Врачи призвали белорусов беречь свое здоровье и в случае появления признаков отрых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться к медикам, сообщает БЕЛТА.

По словам директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Руммо, раннее обращение к врачам повысит шанс перенести болезнь в легкой форме.

Более того, как отметил Руммо, так можно сохранить не только свое здоровье, но и обезопасить близких от заражения, а еще помочь врачам, которым приходится совсем не просто в настоящее время.

Обращаться за помощью к медикам при первых симптомах ОРИ призвал также главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов.

Тем временем главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов добавил, что во время праздников в этот раз лучше остаться дома, чтобы снизить риски заражения.

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Теги: Минск
 
 
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Врачи призвали белорусов беречь свое здоровье и в случае появления признаков отрых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться к...
 
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