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Врачи призывают белорусов при симптомах ОРИ как можно раньше обращаться за помощью
Источник материала: ОНТ
Врачи призвали белорусов беречь свое здоровье и в случае появления признаков отрых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться к медикам,
По словам директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олега Руммо, раннее обращение к врачам повысит шанс перенести болезнь в легкой форме.
Более того, как отметил Руммо, так можно сохранить не только свое здоровье, но и обезопасить близких от заражения, а еще помочь врачам, которым приходится совсем не просто в настоящее время.
Обращаться за помощью к медикам при первых симптомах ОРИ призвал также главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов.
Тем временем главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов добавил, что во время праздников в этот раз лучше остаться дома, чтобы снизить риски заражения.
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Врачи призвали белорусов беречь свое здоровье и в случае появления признаков отрых респираторных инфекций (ОРИ) как можно раньше обращаться к...
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