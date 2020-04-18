ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло

18.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат. 

В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания выбрало 50 снимков из 13 132 работ. А если у вас недостаточно времени, чтобы пролистать все полсотни, то мы нашли 11 самых душевных снимков. 

«Счастливая семья», Мьянма 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
 Фото: Agora Images / @zawzawkaungsan355 

«Две сестры из народа хмонг», Вьетнам 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @Tuanngocphoto 

«Счастливы поделиться», Индия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @pranab_basak 

«Пойдём в школу», Индонезия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @letyliza 

«Семья», Италия 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @jan_cattaneo 

«Мариус и Стефан», Франция 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @inthpeck 

«Сказки на ночь», Филиппины 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @froirivera 

«Сёстры», Испания 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @franseschart 

«Сердце моего дома», Молдова 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @dianagorin 

«Будущее семьи», Испания 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @carlesalonsophotography 

«Прощальный поцелуй», Мексика 

Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Фото: Agora Images / @beaacevedo 

Недавно в соцсетях стал популярен снимок венгерского фотографа о маме с дочкой в пакете. 

Как выглядят главные герои фотографии спустя 33 года – смотрите здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Минск и минчане» за 18.04.2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика