Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло

Источник материала: СТВ

В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат.

В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания выбрало 50 снимков из 13 132 работ. А если у вас недостаточно времени, чтобы пролистать все полсотни, то мы нашли 11 самых душевных снимков.

«Счастливая семья», Мьянма



Фото: Agora Images / @zawzawkaungsan355

«Две сестры из народа хмонг», Вьетнам



Фото: Agora Images / @Tuanngocphoto

«Счастливы поделиться», Индия



Фото: Agora Images / @pranab_basak

«Пойдём в школу», Индонезия



Фото: Agora Images / @letyliza

«Семья», Италия



Фото: Agora Images / @jan_cattaneo

«Мариус и Стефан», Франция



Фото: Agora Images / @inthpeck

«Сказки на ночь», Филиппины



Фото: Agora Images / @froirivera

«Сёстры», Испания



Фото: Agora Images / @franseschart

«Сердце моего дома», Молдова



Фото: Agora Images / @dianagorin

«Будущее семьи», Испания



Фото: Agora Images / @carlesalonsophotography

«Прощальный поцелуй», Мексика



Фото: Agora Images / @beaacevedo

Недавно в соцсетях стал популярен снимок венгерского фотографа о маме с дочкой в пакете.