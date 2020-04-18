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Лучшие семейные снимки. Фотографии, от которых на сердце становится тепло
Источник материала: СТВ
В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его родители, братья и сёстры. Да, ситуации бывают разные, но обычно это те самые люди, которые всегда помогут и поддержат.
В 2019 году фотографы со всего мира приняли участие в конкурсе, чтобы напомнить о важности семьи. Жюри состязания
«Счастливая семья», Мьянма
«Две сестры из народа хмонг», Вьетнам
«Счастливы поделиться», Индия
«Пойдём в школу», Индонезия
«Семья», Италия
«Мариус и Стефан», Франция
«Сказки на ночь», Филиппины
«Сёстры», Испания
«Сердце моего дома», Молдова
«Будущее семьи», Испания
«Прощальный поцелуй», Мексика
Недавно в соцсетях стал популярен снимок венгерского фотографа о маме с дочкой в пакете.
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В суете мы часто забываем о том, насколько важно с теплотой и терпением относиться к своим родственникам. А самые близкие родственники для человека – это его...
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