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Минобороны Беларуси выделило больницам медоборудование

18.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство обороны Беларуси выделило медицинское оборудование больницам. Помощь врачам оказывают обычные люди, депутаты, ведомства и организации, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Среди переданной Минобороны техники – аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-вентиляционные станции. В самих же Вооруженных силах Беларуси удается сохранять благоприятную эпидемическую обстановку. Прежде чем пройти на территорию воинской части, военнослужащие и гражданский персонал проходят медицинский осмотр.

«Мы ввели ограничение на перемещение воинских подразделений, на посещение военнослужащих (мы просим родных пока не приезжать к ним в гости), на увольнительные. И развернули на каждом контрольно-пропускном пункте в каждой воинской части медицинские посты», – сообщила официальный представитель Министерства обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик.

Со следующей недели 170 военных специалистов-химиков приступят к дезинфекции минских больниц и предприятий. Военнослужащих уже оснастили всем необходимым.



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Помощь врачам оказывают обычные люди, депутаты, ведомства и организации.
 
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