Александр Рогачук – о споре «АйПауэра»: «одни играют в шахматы, а другие - в Чапаева»

vb.by Об этом Александр Рогачук не устает напоминать всякий раз, когда тема начинает всплывать в СМИ и некоторые горячие головы обвиняют власти в бездействии. На строительство завода АКБ могут повлиять областные власти, районные, но и городским приходится держать ухо востро, ведь проблема с этим заводом волнует именно горожан. Формально аккумуляторный завод, построенный ООО «АйПауэр» в СЭЗ «Брест» в районе аэропорта, не относится к юрисдикции Брестского горисполкома, пишетОб этом Александр Рогачук не устает напоминать всякий раз, когда тема начинает всплывать в СМИ и некоторые горячие головы обвиняют власти в бездействии. На строительство завода АКБ могут повлиять областные власти, районные, но и городским приходится держать ухо востро, ведь проблема с этим заводом волнует именно горожан.





«Благодаря одному издания изданию моя оценка ситуации с заводом АКБ (с использованием медицинского термина) стала практически метафорой, - не без улыбки отметил Александр Рогачук во время пресс-конференции для СМИ, состоявшейся в горисполкоме. - Хочу заявить: от этой метафоры я сегодня абсолютно не отказываюсь. Это первый посыл. Второй - меня возмущают некоторые вещи, которые публикуются в СМИ. Например, один из противников утверждает, что завод находится в центре Бреста! Давайте тогда разбираться, где центр Бреста? Это же несерьезно. Мне понравилась фраза, которую сказал один из наших сотрудников по поводу этой ситуации. Спор вокруг аккумуляторного завода похож на шахматную доску, на которой одни играют в шахматы, а другие - в Чапаева. Это очень хорошее определение».









«Сейчас мы имеем распоряжение председателя Брестского облисполкома о приостановке работ на аккумуляторном заводе. И компания «АйПауэр» признает: чтобы завод запустить, нужно отменить это распоряжение, - продолжил Александр Степанович. - Но у нее с облисполкомом есть финансовый спор на сумму в 5,725 млн рублей. Он вышел на судебное разбирательство, и суд четко определил, что компания должна вернуть деньги. «АйПауэр» просит о рассрочке выплаты, начиная при этом чуть ли с 2021-2022 года. Но исключительное право на рассрочку есть только у ссудодателя (в данном случае облисполкома. - Авт.), и ни один суд не может обязать эту рассрочку предоставить. Облисполком не собирается менять свои требования по выплатам. Давайте рассуждать: будут ли областные власти отменять свое распоряжение, если не урегулирован финансовый спор? Мне кажется, что перспективы запуска завода в данном случае очень туманны и очень далеки от реализации. Это моя личная точка зрения. Вместе с тем облисполком выставил требования о принудительном списании денег со счетов «АйПауэра», и буквально сегодня, за 10 минут до встречи с вами (пресс-конференция состоялась в четверг. - Авт.), первые деньги с этих счетов были списаны и уже поступили в бюджет. И какая может быть рассрочка, если уже начато исполнительное производство? Эквивалент 2,5 млн долларов - это очень большая сумма, так что пусть собирают деньги, чтобы рассчитаться».





Сейчас представители «АйПауэра» активно используют СМИ и различные способы массовой коммуникации, чтобы донести свою позицию. «Но если вы помните, в самом начале они не хотели работать с прессой, информировать население, и этот факт, в том числе, привел к таким настроениям в обществе. Сейчас даже чайник за 50 долларов купи - и в коробке будут все документы, инструкции, ссылки. А когда идет речь о дорогостоящем производстве, оборудовании, и информация о нем вызывает даже эстетические вопросы, то у меня, как у простого брестчанина, тоже будет определенное недоумение. Информационную войну «АйПауэр» уже проиграл», - констатировал Александр Рогачук.







