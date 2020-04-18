Источник материала: Новости Волковыска

С воскресенья, 19 апреля 2020 года, в одиннадцатый раз за год уменьшится стоимость автомобильного топлива в нашей стране.

Цены традиционно изменятся на одну копейку.

В розничной торговли на автозаправках цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 71 копейку, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 81 копейку, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки, дизельное топливо – 1 рубль 81 копейку.

Об очередном снижении цен на автомобильное топливо сообщает пресс-служба «Белнефтехим».

Последний раз цены на топливо изменялись 12 апреля. Тогда оно тоже подешевело на одну копейку.

Заметим, в прошлом году в Беларуси цена на топливо изменялась 28 раз, в 2018-м году – 27.