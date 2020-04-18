Как правильно дезинфицировать маски, рассказал доктор Комаровский

Источник материала: ОНТ

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как следует дезинфицировать маски. Совет он дал на своем канале в YouTube.

По словам врача, ему не понятно, зачем люди хотят кипятить маску, греть ее в микроволновке или кладут в спирт. Комаровский отметил, что можно постирать маску руками в мыльной воде, а не в стиральной машине.

Доктор также рассказал, что мыть маску можно и с помощью стирального порошка, средства для мытья посуды или «Белизны». Сами маски можно замочить в тазике, затем сполоснуть повязку и повесить сушиться.

Комаровский подчеркнул, что лучше даже одноразовую маску постирать, чем выходить вообще без такой защиты.

Фото: pexels

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