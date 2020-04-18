В Москве +5, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 апреля

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +17. Облачно с прояснениями и +11 ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус» .





В Риме прогнозируют дождь и +16. На градус прохладнее ожидается в Мадриде.

Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах будет +23 и переменная облачность. Дождливо в начале недели будет в Болгарии и Турции.





В Софии столбик термометра покажет +13, на градус больше обещают в Анкаре. Пасмурно, но без дождей будет в Прибалтике. В Вильнюсе прогнозируют +6, на пункт выше будет в Риге.





В Варшаве ожидается +9. На пункт меньше в Киеве. Пасмурно, дождливо и всего +5 с плюсом будет в Москве.