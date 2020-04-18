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Стали известны подробности состояния Татьяны Булановой

18.04.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности состояния Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова, попавшая в больницу на минувшей неделе в предынсультном состоянии, переведена из реанимации в обычную палату, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя артистки Константина Сергеева.

По данным источника, в настоящее время самочувствие Булановой хорошее, правда, о выписке из больницы речи не идет.

Звезда продолжает лечение в обычной палате, ей проводят необходимые процедуры, при этом никаких прогнозов медики пока не делают.

Представитель певицы добавил, что врачи пока будут наблюдать за ее состоянием.

Напомни, недавно Буланова вышла на связь с поклонниками, поделившись снимком больничного ужина в Instagram. Она тогда сообщила, что уже чувствует себя хорошо.

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Певица Татьяна Буланова, попавшая в больницу на минувшей неделе в предынсультном состоянии, переведена из реанимации в обычную палату, сообщает «Интерфакс» со...
 
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