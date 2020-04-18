В минских больницах работают более 600 студентов медицинского университета

“В последние время отдельными интернет-ресурсами распространяется информация о том, что якобы студенты университета, работающие в учреждениях здравоохранения, лишаются права проживания в общежитиях, – пишет официальный телеграм-канал ведомства. – Минздрав и ректорат БГМУ сообщают, что данная информация не соответствует действительности. Все общежития университета работают в штатном режиме. Иногородние студенты-медики проживают в выделенных им (ещё в начале учебного года) комнатах. Студенты, которые находились в самоизоляции, возвращаются к привычной жизни”.



