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В минских больницах работают более 600 студентов медицинского университета
Источник материала: Партизан
В качестве среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Минска работают свыше 600 студентов Беларуского государственного медицинского университета, сообщает Минздрав.
“В последние время отдельными интернет-ресурсами распространяется информация о том, что якобы студенты университета, работающие в учреждениях здравоохранения, лишаются права проживания в общежитиях, – пишет официальный телеграм-канал ведомства. – Минздрав и ректорат БГМУ сообщают, что данная информация не соответствует действительности. Все общежития университета работают в штатном режиме. Иногородние студенты-медики проживают в выделенных им (ещё в начале учебного года) комнатах. Студенты, которые находились в самоизоляции, возвращаются к привычной жизни”.
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В качестве среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения Минска работают свыше 600 студентов Беларуского государственного...
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