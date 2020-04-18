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В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько часов здесь, как и во всех православных церквях, начнется пасхальное Богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В полночь верующие вместе со священнослужителями совершат крестный ход, а самый главный момент литургии наступит ближе к трем часам ночи.
Мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был основан в XVIII веке. По преданию, в этих землях было явление Божьей Матери. Поэтому для верующих это место особенное. В праздники здесь собираются паломники и простые прихожане, чтобы разделить между собой радость Святого дня.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
Над ними братья работают все время поста. Оттачивают каждую ноту, занимаются с приезжими наставниками. На репетиции выделяется особое время, ведь важно не просто выучить партию, но и спеться между собой, чтобы композиция действительно зазвучала, тронула потаенные струны человеческой души.
Инок Герасим, руководитель хора мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
Пасха – особый праздник. Ему предшествует большая духовная работа, постоянные молитвы. Пасхальная служба – одна из самых длинных и начинается еще с вечера. А вот на освящение куличей прихожан ждут заранее.
Иерей Димитрий, помощник благочинного мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
Сейчас в монастыре более 20 монахов. Самому молодому из них 25 лет. У каждого на Пасху свои обязанности. Но в праздничные дни прикоснуться к церковным традициям можно не только священнослужителям, но и прихожанам.
Послушник Андрей, насельник мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
Все пасхальные традиции символичны. Красный цвет яиц, например, обозначает кровь распятого Христа. Священнослужители отмечают, что во время Пасхи важно не только соблюсти все традиции, но и приумножить духовное богатство.
Владыка Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Пасха объединяет множество верующих по всему миру. И хотя в разных странах традиции празднования могут немного отличаться, самое главное – это искренняя радость от того, что когда-то Христос «воистину воскрес!»
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Новости Беларуси. Монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько часов здесь, как и во всех православных церквях, начнется пасхальное...
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