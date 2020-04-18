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В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

18.04.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько часов здесь, как и во всех православных церквях, начнется пасхальное Богослужение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

В полночь верующие вместе со священнослужителями совершат крестный ход, а самый главный момент литургии наступит ближе к трем часам ночи.

Как готовились к празднованию в монастыре, расскажет Анастасия Кончиц.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был основан в XVIII веке. По преданию, в этих землях было явление Божьей Матери. Поэтому для верующих это место особенное. В праздники здесь собираются паломники и простые прихожане, чтобы разделить между собой радость Святого дня.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Пасхальным празднествам традиционно предшествует Великий пост. В это время верующие не только ограничивают себя в еде, но и стараются больше внимания уделять внутреннему миру, очищаться духовно. А после все приходят на пасхальную службу, благодарят Бога и слушают завораживающие церковные песнопения.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Над ними братья работают все время поста. Оттачивают каждую ноту, занимаются с приезжими наставниками. На репетиции выделяется особое время, ведь важно не просто выучить партию, но и спеться между собой, чтобы композиция действительно зазвучала, тронула потаенные струны человеческой души.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Инок Герасим, руководитель хора мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
Когда поешь монашеское пение, должен сдержанно петь. И там сами ноты, они не дают человеку в такую чувственность входить. Преподносятся слова в пении.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Пасха – особый праздник. Ему предшествует большая духовная работа, постоянные молитвы. Пасхальная служба – одна из самых длинных и начинается еще с вечера. А вот на освящение куличей прихожан ждут заранее.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Иерей Димитрий, помощник благочинного мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
Мы планируем освящать пасху накануне в субботу. То есть целый день будет священник дежурный, все мы будем делать на улице. По мере, как прихожане приходят, сразу, заранее освящаем. Только что это пасху нельзя будет вкушать, пока праздник не пройдет.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Сейчас в монастыре более 20 монахов. Самому молодому из них 25 лет. У каждого на Пасху свои обязанности. Но в праздничные дни прикоснуться к церковным традициям можно не только священнослужителям, но и прихожанам.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Послушник Андрей, насельник мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы:
На Светлую седмицу есть традиция такая: все желающие могут подняться на колокольню и позвонить, попробовать себя в качестве звонаря.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Все пасхальные традиции символичны. Красный цвет яиц, например, обозначает кровь распятого Христа. Священнослужители отмечают, что во время Пасхи важно не только соблюсти все традиции, но и приумножить духовное богатство.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Владыка Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:
Важно, чтобы тот духовный капитал, если можно так сказать, который накапливался в течении Великого поста посредством поста, молитвы, внимания к себе, покаяния, – чтобы все это не растратилось очень быстро в течение пасхальных дней. А чтобы эта добрая такая составляющая нашей духовной жизни во время пасхальных дней еще больше окрепла, и мы ее пронесли через весь последующий год.

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Пасха объединяет множество верующих по всему миру. И хотя в разных странах традиции празднования могут немного отличаться, самое главное – это искренняя радость от того, что когда-то Христос «воистину воскрес!»

В миру пекут куличи и красят яйца. А как готовятся к Пасхе в монастырях?

Люди в материале: Анастасия Кончиц

 
 
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Новости Беларуси. Монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Через несколько часов здесь, как и во всех православных церквях, начнется пасхальное...
 
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