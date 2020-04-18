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В Бресте задержаны трое противников аккумуляторного завода
Источник материала: Партизан
По данным правозащитника Романа Кисляка, милиция задержала Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка.
Вечером 17 апреля в Бресте был задержан один из лидеров инициативной группы по борьбе с аккумуляторным заводом Дмитрий Бекалюк. Об этом сообщила его жена, которой Дмитрий успел позвонить.
Как сообщил «Брестской газете» правозащитники Роман Кисляк, задержанного активиста доставили в Ленинский РОВД. Скорее всего, на него будет составлен протокол об административном нарушении за несанкционированную акцию протеста против аккумуляторного завода, которая прошла в Бресте 12 апреля.
Утром 18 апреля правозащитник сообщил TUT.BY о новых задержаниях:
— Александра Кабанова задержали 18 апреля около 7.30 в поселке Городище Пинского района, где тот находился на самоизоляции. Кроме того, около 9.30, предположительно, в Брестском районе также задержали Дмитрия Андросюка.
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По данным правозащитника Романа Кисляка, милиция задержала Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка.
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