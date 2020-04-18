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Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
На предстоящей неделе погода теплом не порадует, рассказали в программе
Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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На предстоящей неделе погода теплом не порадует, рассказали в программе «Плюс-минус». Ожидаются ночные заморозки и мокрый снег. В понедельник погоду в стране...
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