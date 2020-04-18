Чемпионат Беларуси по футболу: «Шахтер» проиграл «Слуцку»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу в разгаре 5-й тур. Сенсационный результат в Солигорске — «Шахтёр» проиграл «Слуцку».

Уже в первом тайме гости дважды поразили ворота «горняков», отличились Юрий Козлов и Мухаммед Умар Бала. Во второй половине солигорчане активно пошли в атаку. У «Слуцка» на 51-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Денис Образов, а «Шахтёр» получил право на пенальти. Но тотальное невезение хозяев продолжилось, Дарко Бодул не реализовал одиннадцатиметровый удар. И лишь на 89-й минуте команда Юрия Вернидуба забила первый мяч. «Шахтёр» проиграл — 1:2, а «Слуцк» вышел на первое место в турнирной таблице. У него 11 баллов.

Также в пятницу аутсайдеры чемпионата «Белшина» и «Смолевичи» разошлись миром — 1:1.

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