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«Автозвук года»: в Беларуси выбрали машины, где лучше всего звучит радио «МИР»

18.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошла ежегодная премия «Автомобиль года». Специальную номинацию «Автозвук года» вторую весну подряд тестирует команда радио «МИР», передает корреспондент «МИР 24» Екатерина Бурая.

По итогам звуковых тестов выбрали три автомобиля в разных классах с лучшим штатным звуком. В классе доступных моделей высшую оценку получил чешский автомобиль (Shkoda Rapid). В среднем сегменте японский (Mazda CX-5). Среди автомобилей премиум-класса обладателем самой лучшей акустики стал снова японский производитель (Lexus NX).

«Мы разработали особую схему, по которой проверяли каждый автомобиль. Мы все машины слушали и вносили пометки по семи параметрам. Среди этих параметров и акустическое оформление салона, и детализация звучания, и даже удобство пользования магнитолой, звучание низких и высоких частот. Вот по таким параметрам мы тестировали все автомобили и проверяли, какие машины лучше всего звучат», – рассказал главный редактор радиостанции «МИР» Алексей Адашкин.

В целях безопасности премию провели в необычном формате, в виде онлайн-трансляции. За несколько дней до церемонии каждому автодилеру организаторы привезли черный ящик с ячейками и кодовым замком.

Во время онлайн-церемонии называли не победителей, а код, который приносили в конверте. Дилеры, у кого код срабатывал, открывали ячейку и получали статуэтку.



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В Беларуси прошла ежегодная премия «Автомобиль года». Специальную номинацию «Автозвук года» вторую весну подряд тестирует команда радио «МИР».
 
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