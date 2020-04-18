Лунный календарь на неделю 20-26 апреля. Благоприятное время сеять в открытый грунт семена цветов

Источник материала: ОНТ

Апрель оказался достаточно капризным. Но уже совсем скоро придет устойчивое тепло.

20-го – благоприятный день для посадки саженцев и прививки деревьев. 25-го – можно посеять в открытый грунт семена цветов. В этот же день хорошо опрыскать сад от вредителей и болезней.

20 апреля – хороший день для самообразования и самопознания. 23-го – не отказывайтесь от помощи с неожиданной стороны. 26-го – можно начинать строить новые планы.

Хотите попробовать сделать новую стрижку? Для визита в парикмахерскую выбирайте 20, 23 и 24 число. В эти же дни можно сделать комплекс питательных масок. Они придадут волосам блеск и сияние.

Какой будет геомагнитная обстановка на неделе? И какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!

Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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