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Лунный календарь на неделю 20-26 апреля. Благоприятное время сеять в открытый грунт семена цветов

18.04.2020 20:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю 20-26 апреля. Благоприятное время сеять в открытый грунт семена цветов

Апрель оказался достаточно капризным. Но уже совсем скоро придет устойчивое тепло.

20-го – благоприятный день для посадки саженцев и прививки деревьев. 25-го – можно посеять в открытый грунт семена цветов. В этот же день хорошо опрыскать сад от вредителей и болезней.

20 апреля – хороший день для самообразования и самопознания. 23-го – не отказывайтесь от помощи с неожиданной стороны. 26-го – можно начинать строить новые планы.

Хотите попробовать сделать новую стрижку? Для визита в парикмахерскую выбирайте 20, 23 и 24 число. В эти же дни можно сделать комплекс питательных масок. Они придадут волосам блеск и сияние.

Какой будет геомагнитная обстановка на неделе? И какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!   

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Теги: Новости
 
 
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Апрель оказался достаточно капризным. Но уже совсем скоро придет устойчивое тепло. 20-го – благоприятный день для посадки саженцев и прививки деревьев. 25-го – можно...
 
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