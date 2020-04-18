Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Источник материала: СТВ

Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных советов для безупречно чистых окон специалист по мойке дал в программе «Плюс-минус» .

Павел Леоненко, специалист по мойке окон:

Для того, чтобы качественно и быстро вымыть окна, вам потребуются ведро с водой, перчатки для защиты рук, губки, моющее средство для стёкол и водосгон.

Окна нужно мыть весной и осенью в безветренную и пасмурную погоду, так как при ярких лучах солнца химия быстро высыхает и оставляет разводы.

Процедуру мы начинаем с подготовки средства. Для этого нам потребуется жидкость для мытья посуды и вода.





Для этого нам понадобится на пол-литра воды буквально пол чайной ложки средства. Оно хорошо пенится и удаляет жировой налёт.

Для начала мы моем раму. Проходим полностью всю, убираем все сезонные загрязнения, паутину.





Теперь приступим к мойке стёкол. Тряпки и газеты – это устаревший вариант мытья стёкол, так как после себя они оставляют разводы.

Мы советуем использовать водосгон – это бюджетно и эффективно.





Для начала требуется намылить стекло. Стойкие загрязнения, клей, краску убираем скребком.





Протираем резинку водосгона и сверху вниз убираем воду со стекла.





Остатки воды по краям протираем безворсовой тряпкой. Наши окна чистые. Эффект от такой мойки будет очень долгим.