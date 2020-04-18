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Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала
Источник материала: СТВ
Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных советов для безупречно чистых окон специалист по мойке дал в программе
Павел Леоненко, специалист по мойке окон:
Процедуру мы начинаем с подготовки средства. Для этого нам потребуется жидкость для мытья посуды и вода.
Для этого нам понадобится на пол-литра воды буквально пол чайной ложки средства. Оно хорошо пенится и удаляет жировой налёт.
Теперь приступим к мойке стёкол. Тряпки и газеты – это устаревший вариант мытья стёкол, так как после себя они оставляют разводы.
Для начала требуется намылить стекло. Стойкие загрязнения, клей, краску убираем скребком.
Остатки воды по краям протираем безворсовой тряпкой. Наши окна чистые. Эффект от такой мойки будет очень долгим.
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Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных...
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