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Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

18.04.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных советов для безупречно чистых окон специалист по мойке дал в программе «Плюс-минус».

Павел Леоненко, специалист по мойке окон:
Для того, чтобы качественно и быстро вымыть окна, вам потребуются ведро с водой, перчатки для защиты рук, губки, моющее средство для стёкол и водосгон.

Окна нужно мыть весной и осенью в безветренную и пасмурную погоду, так как при ярких лучах солнца химия быстро высыхает и оставляет разводы.

Процедуру мы начинаем с подготовки средства. Для этого нам потребуется жидкость для мытья посуды и вода.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Для этого нам понадобится на пол-литра воды буквально пол чайной ложки средства. Оно хорошо пенится и удаляет жировой налёт.

Для начала мы моем раму. Проходим полностью всю, убираем все сезонные загрязнения, паутину.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Теперь приступим к мойке стёкол. Тряпки и газеты – это устаревший вариант мытья стёкол, так как после себя они оставляют разводы.

Мы советуем использовать водосгон – это бюджетно и эффективно.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Для начала требуется намылить стекло. Стойкие загрязнения, клей, краску убираем скребком.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Протираем резинку водосгона и сверху вниз убираем воду со стекла.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Остатки воды по краям протираем безворсовой тряпкой. Наши окна чистые. Эффект от такой мойки будет очень долгим.

Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала
   

Люди в материале: Павел Леоненко

 
 
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Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных...
 
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