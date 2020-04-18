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Потеплеет! Погода на неделю с 20 по 26 апреля. Подробный прогноз

18.04.2020 19:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Потеплеет! Погода на неделю с 20 по 26 апреля. Подробный прогноз

В первой половине следующей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а также неустойчивый температурный режим. В ночные и утренние часы – слабый туман.

В понедельник в ночные часы температура понизится от -4°C по северо-востоку до +3°C в южных регионах. Днем, при облачной с прояснениями погоде, показатели термометров покажут +6…+12 °C, по юго-западу страны на 2-4 градуса теплее. Временами пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя, в ночные утренние часы по северу с мокрым снегом.

Во второй половине недели власть над погодой возьмет обширный и малоподвижный антициклон, который сформируется над северо-западом Европы и по его периферии начнет поступать более теплая воздушная масса. В большинстве дней будет преобладать переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется, лишь по востоку страны временами пройдут небольшие кратковременные дожди. Днём солнце прогреет воздух до +10…+15°C, в юго-западных районах страны будет еще теплее.

Подробный прогноз от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!

Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

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Теги: Новости
 
 
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В первой половине следующей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а также неустойчивый температурный режим. В ночные и...
 
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