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Ждать ли потепления? Народные приметы на неделю с 20 по 26 апреля
Источник материала: СТВ
21 апреля – Родион Ледолом. Если туман по земле стелется – лето будет дождливым, рассказали в программе
23 апреля – Терентий Маревный. Если восход солнца сопровождался маревом, год будет плодородным.
24 апреля – день Антипа Половода. Если утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено. А если зацвела верба – ожидай потепления.
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21 апреля – Родион Ледолом. Если туман по земле стелется – лето будет дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночные заморозки и немного осадков....
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