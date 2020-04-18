Ждать ли потепления? Народные приметы на неделю с 20 по 26 апреля

Источник материала: СТВ

21 апреля – Родион Ледолом. Если туман по земле стелется – лето будет дождливым, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ночные заморозки и немного осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 апреля – Терентий Маревный. Если восход солнца сопровождался маревом, год будет плодородным.

24 апреля – день Антипа Половода. Если утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено. А если зацвела верба – ожидай потепления.



