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Белорусский гандболист Артем Королек признан лучшим линейным чемпионата Польши

18.04.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский гандболист Артем Королек признан лучшим линейным чемпионата Польши

Игрок сборной Беларуси по гандболу и польского «Виве» Артём Королёк признан лучшим линейным чемпионата Польши.

Турнир завершился досрочно, и команда белорусского легионера стала чемпионом. Королёк провёл отличный сезон. Помимо успешного выступления в польском первенстве, он здорово отыграл в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы за сборную Беларуси, где наша команда финишировала на 10 месте. Ещё три игрока «Виве» также вошли в символическую сборную: голкипер Андреас Вольфф, левый крайний Анхель Фернандес и правый крайний Аркадиуш Морыто.

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Игрок сборной Беларуси по гандболу и польского «Виве» Артём Королёк признан лучшим линейным чемпионата Польши. Турнир завершился досрочно, и команда белорусского...
 
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