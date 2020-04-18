Погода на Пасху. Прогноз на 19 апреля от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

В этом году погода на Пасху будет непривычной – прохладной и ветреной. Временами пройдет кратковременный мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от -5°C до +1°C. Днем воздух прогреется от +4°C по северу до +11°C по югу.

Но это исключение из правил. Чаще всего природа в этот день дарит теплую и солнечную погоду. В прошлом году в пасхальное воскресенье на улице было по-летнему тепло. Воздух прогрелся до +22°C.

К слову, в 2014 году Воскресение Христово тоже было солнечным, а столбики термометров поднялись до +20°C. А вот в 2016-м и 2017-м все было гораздо более скромно: температура воздуха составила всего лишь +5…+10°C. И как показывает статистика, такая погода бывает примерно в одной трети случаев.





А вот народные приметы на Пасху позволяют узнать, каким будет предстоящий урожай. И если праздник выдался холодным, то огорчаться не стоит – урожай будет хорошим.

ФОТО: altapress.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram