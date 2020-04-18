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Фотофакт: Вот как встречают светлый праздник в Ивацевичском районе
Источник материала: Партизан
Наш читатель из Брестской области поздравил редакцию с Пасхой и поделился снимками из мест самоизоляции – деревни Оброво Ивацевичского района.
Вот так – от души и для всех родных белорусы готовятся к светлому празднику! Куличи и крашенки делаются с размахом даже в самоизоляции. Наши люди всегда начеку, вечно к чему-то готовятся. Не мы такие – жизнь такая…
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Наш читатель из Брестской области поздравил редакцию с Пасхой и поделился снимками из мест самоизоляции – деревни Оброво Ивацевичского района.
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