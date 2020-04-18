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В Бресте из микроавтобуса на ходу выпали два пассажира
Источник материала: Tut.by
В Бресте из микроавтобуса на ходу выпали два пассажира. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.Видео:
Происшествие случилось днем 18 апреля на улице Ковельской. На записи видно, как микроавтобус развернулся, после чего у него открылся багажник. В результате из автомобиля на дорогу выпали два парня.
Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Молодые люди смогли самостоятельно подняться.
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Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Молодые люди смогли самостоятельно подняться.
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