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В Бресте из микроавтобуса на ходу выпали два пассажира

18.04.2020 21:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте из микроавтобуса на ходу выпали два пассажира. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

Происшествие случилось днем 18 апреля на улице Ковельской. На записи видно, как микроавтобус развернулся, после чего у него открылся багажник. В результате из автомобиля на дорогу выпали два парня.

Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Молодые люди смогли самостоятельно подняться.

 
Теги: Брест
 
 
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Судя по всему, серьезных травм никто не получил. Молодые люди смогли самостоятельно подняться.
 
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