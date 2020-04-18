Упс! Брестское «Динамо» проиграло «Витебску»

minsknews.by Напомним, в пятницу (17 апреля) солигорский «Шахтер» в родных стенах неожиданно уступил «Слуцку» (1:2). Причем почти весь второй тайм «горняки» играли в большинстве, но из многочисленных моментов выжали только один гол. И тот случился «благодаря» рикошету от защитника «Слуцка», пишет













Вторая сенсация случилась в Витебске. Местная одноименная команда смогла выцарапать победу у действующего чемпиона страны. Первый тайм проходил на равных. А во втором инициатива полностью была в руках хозяев. Они имели несколько отличных возможностей, чтобы огорчить Александра Гутора. Но подводила точность ударов или брестчан спасал вратарь. Развязка наступила в концовке. Сначала на 73-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник динамовцев Габи Кики. А через 12 минут в собственной штрафной напортачил еще один защитник гостей Евгений Хачериди. После того, как Гутор взял мяч в руки, Хачериди зачем-то толкнул и ударил ногой нападающего «Витебска» Диего Сантоса. Главный арбитр встречи Сергей Чистов, не задумываясь, удалил хулигана и назначил пенальти. Форвард хозяев Ион Николаеску на «отлично» справился с реализацией 11-метрового (1:0). На заключительных минутах поединка брестчане всей командой пошли вперед, чтобы исправить ситуацию, но, увы. Это второе поражение «Динамо» в сезоне (первое было от «Славии»). А «Витебск» благодаря успеху со «Слуцком» возглавил турнирную таблицу.





Другие результаты 5-го тура: «Энергетик-БГУ» (Минск) – «Городея» – 0:1, «Динамо» (Минск) – «Неман» (Гродно) – 2:0, «Белшина» (Бобруйск) – «Смолевичи» – 1:1, «Шахтер» (Солигорск) – «Слуцк» – 1:2, «Ислочь» (Минский р-н) – «Славия» (Мозырь) – 2:1, «Рух» (Брест) – «Минск» – 1:0. Остался еще один матч, но зато гвоздевой – БАТЭ (Борисов) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).





Фото fc.vitebsk.by



