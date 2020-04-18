Источник материала: Новости Волковыска

Уже на 25-й секунде матча полузащитник вывел футбольную команду «Сморгонь» вперед.

Сама игра с клубом «Речицадрев» закончилась вничью 1:1. Это была встреча первого тура.

Напомним, что с нынешнего сезона волковычанин Евгений Савостьянов заявлен за клуб из Сморгони, выступающий в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу.

В этом же матче на 33-й минуте за грубую игру наш земляк увидел из рук арбитра Владимира Русакова желтую карточку.

Другой волковычанин Вадим Дернейко, защищающий цвета команды из Речицы, находился в запасе и на поле не выходил.