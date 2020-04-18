Как сделать идеальный газон на даче своими руками: эксперты рубрики «УДачный гид» раскрывают секреты

Источник материала: ОНТ

Гордость любого современного дачника или владельца загородного дома – это газон. Чтобы создать идеальное место для пикника или просто иметь возможность походить по мягкому зелёному ковру, нужны знания, усилия и время.

Что делать, чтобы трава была здоровой и сильной? Как не упустить время стрижки, правильно причёсывать газон и сражаться с сорняками, выясняли эксперты рубрики «УДачный гид».





Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram