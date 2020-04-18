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Как сделать идеальный газон на даче своими руками: эксперты рубрики «УДачный гид» раскрывают секреты
Источник материала: ОНТ
Гордость любого современного дачника или владельца загородного дома – это газон. Чтобы создать идеальное место для пикника или просто иметь возможность походить по мягкому зелёному ковру, нужны знания, усилия и время.
Что делать, чтобы трава была здоровой и сильной? Как не упустить время стрижки, правильно причёсывать газон и сражаться с сорняками, выясняли эксперты рубрики «УДачный гид».
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Как сделать идеальный газон на даче своими руками: эксперты рубрики «УДачный гид» раскрывают секреты
Гордость любого современного дачника или владельца загородного дома – это газон. Чтобы создать идеальное место для пикника или просто иметь возможность походить...
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