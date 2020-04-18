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Как сделать идеальный газон на даче своими руками: эксперты рубрики «УДачный гид» раскрывают секреты

18.04.2020 21:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сделать идеальный газон на даче своими руками: эксперты рубрики «УДачный гид» раскрывают секреты

Гордость любого современного дачника или владельца загородного дома – это газон. Чтобы создать идеальное место для пикника или просто иметь возможность походить по мягкому зелёному ковру, нужны знания, усилия и время. 

Что делать, чтобы трава была здоровой и сильной? Как не упустить время стрижки, правильно причёсывать газон и сражаться с сорняками, выясняли эксперты рубрики «УДачный гид».


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Теги: Новости
 
 
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Гордость любого современного дачника или владельца загородного дома – это газон. Чтобы создать идеальное место для пикника или просто иметь возможность походить...
 
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