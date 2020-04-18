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Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У стен Жировичского монастыря развернулась передвижная телевизионная станция СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет монтаж оборудования – это километры проводов, установка камер в разных точках собора, тестирование картинки. Все, чтобы зритель смог действительно погрузится в атмосферу главного пасхального чуда – Воскресения Христова.
Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:
Также задействовано огромное количество света, потому что ночное время. Чтобы видели достойную яркую картинку, будет использовано световое оборудование дополнительное.
Трансляция из Свято-Успенского Жировичского монастыря начнется в 23:30 на телеканале СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
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Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре
Новости Беларуси. У стен Жировичского монастыря развернулась передвижная телевизионная станция СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет...
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