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Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

18.04.2020 21:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У стен Жировичского монастыря развернулась передвижная телевизионная станция СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Сейчас идет монтаж оборудования – это километры проводов, установка камер в разных точках собора, тестирование картинки. Все, чтобы зритель смог действительно погрузится в атмосферу главного пасхального чуда – Воскресения Христова.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:
У нас будет задействовано восемь камер, которые будут снимать непосредственно в самом храме. Также будет использоваться летательный беспилотный аппарат. Это на крестный ход, дабы показать масштабность, показать красоту храма самого Жировичского монастыря.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Также задействовано огромное количество света, потому что ночное время. Чтобы видели достойную яркую картинку, будет использовано световое оборудование дополнительное.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Трансляция из Свято-Успенского Жировичского монастыря начнется в 23:30 на телеканале СТВ.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Галина Буро, корреспондент:
Я напоминаю, что церковь в этом году рекомендует верующим присоединиться к молитве онлайн. А пасхальные блюда можно освятить святой водой самостоятельно дома. Ведь самое главное чтобы пасхальное чудо случилось в первую очередь в душе.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Люди в материале: Галина Буро, Дмитрий Травин

 
 
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Новости Беларуси. У стен Жировичского монастыря развернулась передвижная телевизионная станция СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас идет...
 
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