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«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

18.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские национальные телеканалы организовали серию прямых трансляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Так, в эфире «Беларусь-1» в пасхальную ночь можно будет наблюдать за службой в Минском Свято-Духовом кафедральноом соборе. Присоединяется к праздничному телемарафону и команда СТВ.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Этой ночью на нашем канале смотрите прямую трансляцию из Жировичского монастыря. Сейчас там вовсю идут приготовления.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Галина Буро, корреспондент:
Действительно, Свято-Успенский Жировичский монастырь – это жемчужина белорусского православия. Сюда приезжают тысячи паломников со всего мира. И именно здесь находится всем известная чудотворная икона Жировичской Божией Матери, которая входит в сотню самых почитаемых православных образов мира. Мы сейчас находимся в центральном Успенском соборе. Именно к нему весь день идут верующие, чтобы освятить пасхальную трапезу. Правда, в этом году эпидситуация внесла некотрые коррективы в традиции Великой субботы.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Освящение праздничных корзин в этот раз на улице. Во внутреннем дворике монастыря выставили столы, к которым верующие подходят, соблюдая дистанцию. Многие прихожане в масках.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Неизменно одно: в корзинах обязательно крашенки, которые напоминают библейскую притчу о том, как яйцо в руках Марии Магдалены стало красным. И куличи как символ Воскресения и Небесного царства.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Очень важный праздник, и мы не могли не прийти сюда, чтобы освятить. Постараемся ночью тоже быть на службе. Очень важный праздник.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Поздравляю всех с Пасхой! И чтобы люди никогда не болели, дети и взрослые.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

В храм пришли, потому что православные, верим в Бога. Ну и принесли все, что можно – хлебушек, соль, пирог – что самое главное на этот праздник нужно.

О подготовке к празднованию Воскресения Христова мы решили поговорить со студентом третьего курса Минской духовной семинарии Евгением Жуком.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Галина Буро:
Сегодня люди приносят в храм пасхальные яства, пасхальные корзины. Но, наверное, не только в этом заключается праздник. Какая еще подготовка должна быть?

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Церковь готовилась к тому, чтобы вновь пережить это эпохальное событие всей человеческой истории, коим является Воскресение Христово. Длился Великий пост, мы переживали Страстную седмицу, мы сострадали Христу на богослужениях этой седмицы.

Подготовка к празднику Пасхи предполагает в первую очередь самоанализ. Анализ своей жизни: посмотреть, что не так, определить, в чем я не прав.

Галина Буро:
И еще такой вопрос: церковь сейчас все-таки не рекомендует верующим идти в храм. Почему так? Казалось бы, церковь – это то место, где благодатно и есть какая-то защита от вирусов.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Евгений Жук:
Церковь не рекомендует приходить на пасхальное богослужение. Но вместе с тем не запрещает. Каждый человек вправе сделать свой собственный выбор в эту пасхальную ночь. Пасха не ограничивается пасхальным богослужением. Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно ее встретить в малой церкви, в своей семье.

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Чтобы помочь всем желающим все же поприсутствовать сегодня в храме, телеканал СТВ организует прямую трансляцию с ночного пасхального богослужения.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Люди в материале: Галина Буро, Дмитрий Жук

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские национальные телеканалы организовали серию прямых трансляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в эфире...
 
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