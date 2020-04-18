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«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские национальные телеканалы организовали серию прямых трансляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в эфире «Беларусь-1» в пасхальную ночь можно будет наблюдать за службой в Минском Свято-Духовом кафедральноом соборе. Присоединяется к праздничному телемарафону и команда СТВ.
Этой ночью на нашем канале смотрите прямую трансляцию из Жировичского монастыря. Сейчас там вовсю идут приготовления.
Галина Буро, корреспондент:
Освящение праздничных корзин в этот раз на улице. Во внутреннем дворике монастыря выставили столы, к которым верующие подходят, соблюдая дистанцию. Многие прихожане в масках.
Неизменно одно: в корзинах обязательно крашенки, которые напоминают библейскую притчу о том, как яйцо в руках Марии Магдалены стало красным. И куличи как символ Воскресения и Небесного царства.
Очень важный праздник, и мы не могли не прийти сюда, чтобы освятить. Постараемся ночью тоже быть на службе. Очень важный праздник.
Поздравляю всех с Пасхой! И чтобы люди никогда не болели, дети и взрослые.
В храм пришли, потому что православные, верим в Бога. Ну и принесли все, что можно – хлебушек, соль, пирог – что самое главное на этот праздник нужно.
О подготовке к празднованию Воскресения Христова мы решили поговорить со студентом третьего курса Минской духовной семинарии Евгением Жуком.
Галина Буро:
Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:
Подготовка к празднику Пасхи предполагает в первую очередь самоанализ. Анализ своей жизни: посмотреть, что не так, определить, в чем я не прав.
Галина Буро:
Евгений Жук:
Чтобы помочь всем желающим все же поприсутствовать сегодня в храме, телеканал СТВ организует прямую трансляцию с ночного пасхального богослужения.
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Новости Беларуси. Белорусские национальные телеканалы организовали серию прямых трансляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в эфире...
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