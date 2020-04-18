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Компания из Могилева начала производство бесконтактных ручек для дверей
Источник материала: ОНТ
Некоторых бизнесменов новое положение дел мотивировало к поиску эффективных решений, которые позволят не только заработать, но еще и помочь. Так поступили в инжиниринговой компании в Могилеве: конструкторы разработали бесконтактную дверную ручку. Управлять силой мысли? Пока нет. Но тем не менее согласитесь – это актуально. Особенно, когда вирусологи рекомендуют лишний раз не дотрагиваться до предметов в общественных местах.
Контакт открытых рук и поверхности полностью исключается. Насадку создали всего за два дня. За основу взяли иностранный образец: доработали его, протестировали и запустили в серийное производство.
Больших доходов от нового направления в компании не ждут: проект скорее социальный и очень нужный. Ведь дверные ручки - рассадник вирусов и бактерий: просто посчитайте, сколько раз вы открываете двери в собственной квартире и на работе. А в общественном месте? Тысячи касаний в день! Поэтому первые партии насадок бесплатно передадут в городские медучреждения: центральную поликлинику, больницу скорой помощи и тубдиспансер. Отказываться от коммерческих заказов, конечно, не будут. При этом к каждой партии дополнительно изготовят несколько единиц. Их тоже бесплатно передадут организациям, которые массово посещают люди.
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Некоторых бизнесменов новое положение дел мотивировало к поиску эффективных решений, которые позволят не только заработать, но еще и помочь. Так поступили в...
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