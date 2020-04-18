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Международный союз биатлонистов опубликовал календарь следующего сезона
Источник материала: ОНТ
Международный союз биатлонистов опубликовал календарь следующего сезона. Планируется, что откроется соревновательный год 28-29 ноября в финском Контиолахти.
Затем, в начале декабря, стреляющие лыжники переедут в шведский Эстерсунд. Отметим, что один из этапов в марте пройдёт в Пекине - он станет тестовым к Олимпиаде 2022 года. Завершат кубковый сезон старты в Нове-Место и Осло в марте.
На состязаниях в Норвегии впервые будет представлен суперспринт. Также известны и даты проведения чемпионата мира. Турнир в 2021 году примет словенская Поклюка с 10 по 21 февраля.
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Международный союз биатлонистов опубликовал календарь следующего сезона. Планируется, что откроется соревновательный год 28-29 ноября в финском Контиолахти. Затем,...
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