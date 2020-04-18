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Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

18.04.2020 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

– Сейчас покажутся в окошко две мамы.
– Ну, покажитесь в окошко.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

Шестеро взрослых и двое детей. Для семьи Михайловских это четвертый день официальной самоизоляции. Впрочем, общение с внешним миром отрезали еще раньше, когда заболел взрослый сын.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

Светлана Михайловская, жительница Витебска:
Как только у него были признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались. Как бы понимали. Он сразу пошел, сдал анализ. И, когда у меня температура поднялась (просто ОРВИ), вызвали врача. То есть мы сразу изолировались максимально все.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

Люди в материале: Светлана Михайловская, Анастасия Бут

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. – Сейчас покажутся в...
 
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