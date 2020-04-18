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Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Сейчас покажутся в окошко две мамы.
Шестеро взрослых и двое детей. Для семьи Михайловских это четвертый день официальной самоизоляции. Впрочем, общение с внешним миром отрезали еще раньше, когда заболел взрослый сын.
Светлана Михайловская, жительница Витебска:
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Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались
Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. – Сейчас покажутся в...
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