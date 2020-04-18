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Netflix опубликовал на YouTube несколько документальных фильмов и сериалов

19.04.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Netflix открыл доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из своего каталога. Теперь их можно посмотреть бесплатно и без подписки — на YouTube-канале сервиса. Решение компании связано с карантином, из-за которого многие школы по всему миру временно закрылись. Netflix хочет помочь образовательному процессу, который теперь проходит дистанционно.


Фото: unsplash.com

Среди проектов, которые открыл Netflix, есть два обладателя «Оскара» 2017 и 2019 годов в категории лучший короткометражный документальный фильм — «Белые каски» и «Менструация. Конец приговора». Все фильмы доступны на английском языке.

Вот полный список:

  • «В поисках кораллов»;
  • «Наша планета»;
  • «Снести Большой дом»;
  • «Разъяснения»;
  • «Абстракция: Искусство дизайна»;
  • «Тринадцатая»;
  • «Белые каски»;
  • «Менструация. Конец приговора»;
  • «Дети»;
  • «Сион».

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Netflix открыл доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из своего каталога. Теперь их можно посмотреть бесплатно и без подписки - на YouTube-канале сервиса.
 
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