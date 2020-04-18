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Netflix опубликовал на YouTube несколько документальных фильмов и сериалов
Источник материала: Tut.by
Netflix открыл доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из своего каталога. Теперь их можно посмотреть бесплатно и без подписки — на
Среди проектов, которые открыл Netflix, есть два обладателя «Оскара» 2017 и 2019 годов в категории лучший короткометражный документальный фильм — «Белые каски» и «Менструация. Конец приговора». Все фильмы доступны на английском языке.
Вот полный список:
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Netflix открыл доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из своего каталога. Теперь их можно посмотреть бесплатно и без подписки - на YouTube-канале сервиса.
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