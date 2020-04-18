Netflix опубликовал на YouTube несколько документальных фильмов и сериалов

Источник материала: Tut.by

Netflix открыл доступ к некоторым документальным фильмам и сериалам из своего каталога. Теперь их можно посмотреть бесплатно и без подписки — на YouTube-канале сервиса. Решение компании связано с карантином, из-за которого многие школы по всему миру временно закрылись. Netflix хочет помочь образовательному процессу, который теперь проходит дистанционно.



Фото: unsplash.com

Среди проектов, которые открыл Netflix, есть два обладателя «Оскара» 2017 и 2019 годов в категории лучший короткометражный документальный фильм — «Белые каски» и «Менструация. Конец приговора». Все фильмы доступны на английском языке.

Вот полный список:

«В поисках кораллов»;

«Наша планета»;

«Снести Большой дом»;

«Разъяснения»;

«Абстракция: Искусство дизайна»;

«Тринадцатая»;

«Белые каски»;

«Менструация. Конец приговора»;

«Дети»;

«Сион».

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