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В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9

18.04.2020 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Землетрясение в Японии. В районе острова Огасавара ощущались подземные толчки магнитудой 6,9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг залегал на глубине почти 500 километров. Остров Огасавар находится всего в 200 километрах к югу от столицы Японии – Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сейсмологи считают риск возникновения цунами низким.

В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9

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Новости Японии. Землетрясение в Японии. В районе острова Огасавара ощущались подземные толчки магнитудой 6,9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг...
 
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