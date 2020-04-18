|
В 200 километрах от Токио произошло землетрясение магнитудой 6,9
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Землетрясение в Японии. В районе острова Огасавара ощущались подземные толчки магнитудой 6,9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очаг залегал на глубине почти 500 километров. Остров Огасавар находится всего в 200 километрах к югу от столицы Японии – Токио. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Сейсмологи считают риск возникновения цунами низким.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Землетрясение в Японии. В районе острова Огасавара ощущались подземные толчки магнитудой 6,9, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очаг...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)