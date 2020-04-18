Неизвестные хакеры несколько раз атаковали пражский аэропорт

Источник материала: СТВ

Новости Чехии. Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела несколько раз подвергся кибератакам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нападавшие хотели получить пароли для подключения к компьютерной системе воздушной гавани, однако им это не удалось.





Ранее стало известно о том, что злоумышленники пытались взломать компьютерные системы крупнейших больниц городов Острава и Оломоуц. Эти атаки также удалось отразить. Откуда совершались хакерские взломы, не уточняется.