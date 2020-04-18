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Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

18.04.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных сельсоветов до исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И безусловно, всех учреждений здравоохранения.

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

В случае проявления симптомов не ждите, обращайтесь за помощью как можно раньше. Это значительно облегчит работу нашим медикам.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

Олег Коляда, врач-терапевт 3-й городской клинической больницы Минска:
30 лет я работаю врачом. В этой больнице родился мой сын, ему 16 лет. Наступает великий православный праздник. Мой сын и моя мама, которой 76 лет, останутся дома. А мы будем работать. Поверьте, все будет хорошо.

Люди в материале: Олег Коляда

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На оказание помощи, консультирование и лечение пациентов с COVID-19 сейчас направлены усилия представителей власти всех уровней – от местных...
 
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