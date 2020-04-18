Рэпер Бакей выпустил лирический мини-альбом

Источник материала: Tut.by

Рэпер Бакей выпустил новый мини-альбом Believe In Love, в который вошло пять треков. Сам музыкант описывает пластинку как «ЕР о любви и романтических приключениях, о чувствах, которых часто не хватает​​​​». Слушаем!

Слушайте Believe in Love &mdash; Бакей на Яндекс. Музыке

Это уже седьмая пластинка Влада Бельмача. До этого у него выходили EP Extra (2019), «Мой главный враг смотрел в зеркало» (2018), Nagchampa (2018), «НАНОНИТЬ» (2017), «Ладрамхайола» (2016) и «Гуру сломанных скал» (2015 год).

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